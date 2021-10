Tutto il calcio e anche il resto, alla radio (Di sabato 16 ottobre 2021) La radiocronaca sportiva compie cento anni e gode di ottima salute. Il primo avvenimento sportivo è stato raccontato al microfono nel 1921 in occasione di un incontro di boxe svoltosi a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Sul ring il pugile italoamericano Johnny Dundee, al secolo Giuseppe Carrora nato a Sciacca, in Sicilia. Da allora, lo sport raccontato alla radio ha conquistato in Tutto il mondo fette di ascoltatori sempre più ampie, e negli anni a venire il racconto epico delle gesta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 ottobre 2021) Lacronaca sportiva compie cento anni e gode di ottima salute. Il primo avvenimento sportivo è stato raccontato al microfono nel 1921 in occasione di un incontro di boxe svoltosi a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Sul ring il pugile italoamericano Johnny Dundee, al secolo Giuseppe Carrora nato a Sciacca, in Sicilia. Da allora, lo sport raccontatoha conquistato inil mondo fette di ascoltatori sempre più ampie, e negli anni a venire il racconto epico delle gesta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

FBiasin : #Donnarumma è certamente un bravo ragazzo, ma è il simbolo di un calcio - quello degli avidissimi agenti e del gran… - ZZiliani : Come noto da tempo (decenni), oltre al regolamento del gioco del calcio valido in tutto il mondo vige in Italia un… - Gazzetta_it : Milan, a gennaio ritocchi e il ritorno di fiamma per Faivre. A meno che Kessie... - DanyRoss70 : RT @PaPaganini: Buonasera. #Sarri dice che non è più calcio ma uno show. #Commisso si arrabbia perché rischia di perdere #Vlahovic a 0. Tut… - taylorjoyismo : Soggetto del normal twitter che definisce disadattati gli utenti del Twitter calcio perché hanno le propic con i ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto calcio Bayern Monaco, il presidente Hainer sul caso Hernandez: "Lo supportiamo" "Prima di tutto, questi sono affari privati e non voglio nemmeno giudicarli" ha commentato Hainer, "è una vostra supposizione quella che debba stare in prigione per sei mesi. Nessuno sta dicendo ...

Milan, Brahim Diaz positivo al Covid: altra tegola per Pioli Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito ...

Tutto il calcio e anche il resto, alla radio | il manifesto Il Manifesto Juventus, Nedved: "Il futuro è nostro" Le parole di Nedved. Queste le parole di Nedved: "Siamo stati criticati negli ultimi anni, ma spero che qualcuno si sia accorto che abbiamo vinto uno scudetto, portato a casa due ...

L'entourage di Vlahovic chiude la porta alla Fiorentina Dall'entourage dell'attaccante serbo fanno sapere che il rinnovo con la Fiorentina non è contemplato: Commisso non ha voluto sentire ragioni.

"Prima di, questi sono affari privati e non voglio nemmeno giudicarli" ha commentato Hainer, "è una vostra supposizione quella che debba stare in prigione per sei mesi. Nessuno sta dicendo ...il gruppo squadra è stato testato con esito negativo. Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito ...Le parole di Nedved. Queste le parole di Nedved: "Siamo stati criticati negli ultimi anni, ma spero che qualcuno si sia accorto che abbiamo vinto uno scudetto, portato a casa due ...Dall'entourage dell'attaccante serbo fanno sapere che il rinnovo con la Fiorentina non è contemplato: Commisso non ha voluto sentire ragioni.