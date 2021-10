The Caligula Effect 2 recensione - Niente è come sembra

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Immaginate di poter resettare la vostra vita dimenticando ogni ricordo negativo, ogni pensiero pregno di dolore e ogni singolo errore commesso. Qualcuno, al vostro posto, decide così di creare un nuovo mondo parallelo in cui iniziare una vita apparentemente normale, eppure completamente diversa. Non ricordate nulla della vostra esistenza, tanto meno conoscete la vostra identità. Si tratta di una sorta di lavaggio del cervello per vivere in una realtà meravigliosamente eterea. Non esiste più il dolore e ogni rimpianto svanisceneve al sole. Bello, vero? Leggi altro...