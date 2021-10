Suicide Squad: Kill the Justice League si mostra nella prima immagine in-game (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo fine settimana si svolgerà il DC Fandome, l'evento DC Comics in cui saranno presenti film, serie, videogiochi e fumetti di questo incredibile universo di supereroi che non smette di crescere. Uno dei prodotti di punta dell'evento sarà il gioco Suicide Squad, opera di Rocksteady (responsabile della saga di Batman Arkham). Ora, in anteprima, Suicide Squad: Kill the Justice League mostra la sua prima immagine in-game dopo averci mostrato i video promozionali nelle ultime settimane come presentazione della sua Squadra, composta da Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Capitan Boomerang. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questo fine settimana si svolgerà il DC Fandome, l'evento DC Comics in cui saranno presenti film, serie, videogiochi e fumetti di questo incredibile universo di supereroi che non smette di crescere. Uno dei prodotti di punta dell'evento sarà il gioco, opera di Rocksteady (responsabile della saga di Batman Arkham). Ora, in antethela suain-dopo avercito i video promozionali nelle ultime settimane come presentazione della suara, composta da Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Capitan Boomerang. Leggi altro...

