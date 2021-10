Stati Uniti | scorte e vendite industria crescono in linea con attese

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Stabile la crescita delledell’in USA ad agosto. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per leun aumento dello 0,6% a 2.083,9 miliardi di dollari, come stimato dagli analisti ed incon il mese precedente (dato rivisto da un +0,5%). Su base annua si è registrato un aumento del 7,4%. Nello stesso periodo lesono scese dello 0,1% su base mensile, attestandosi a 1.652,4 miliardi di dollari. Su anno si registra una variazione positiva del +15,3% rispetto a luglio 2020. La ratiosi è attestata all’1,26. Ad agosto 2020 era pari all’1,35. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un’azienda per esaurire completamente le proprie

lorepregliasco : Intanto, negli Stati Uniti si va verso il green pass (vaccino o tampone) obbligatorio per tutti i lavoratori delle… - borghi_claudio : Quando Galli parla di geopolitica è fondamentale. Il controllo delle sponde degli Stati Uniti descritto ora al #goofy10 è da antologia. - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti aprono i loro confini ai viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati l… - Miniver841 : RT @borghi_claudio: Quando Galli parla di geopolitica è fondamentale. Il controllo delle sponde degli Stati Uniti descritto ora al #goofy10… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gli Stati Uniti aprono i loro confini ai viaggiatori internazionali, inclusi gli europei, completamente vaccinati l'8 nov… -

Stabile la crescita delle scorte dell'industria in USA ad agosto. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte un aumento dello 0,6% a 2.083,9 miliardi di dollari. Dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti, una buona notizia è arrivata con il dato relativo alle vendite al dettaglio, salite a settembre dello 0,7%.