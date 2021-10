Sotto le giacche solo intimo e “ciclisti” | ora le vip si vestono così

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Ma dove vai, se l’a vista o i pantaloncininon li hai?” Sembra essere questo l’ultimo must have in fatto di moda tra le celeb. Da Eva Longoria a Bella Hadid e Rihanna, da Giulia Salemi a Laura Chiatti e Giulia De Lellis, impazza la moda dell’indossare poco o nientee soprabiti. Ovvero:top, reggiseni di pizzo ei cari vecchi, tornati prepotentemente di moda direttamente dagli anni ’80 e ’90. (Roba che se non hai la pancia super piatta o le cosce ben fatte, rischi la multa per oltraggio al pubblico pudore…) Hanno cominciato in quel di Hollywood, dove le socialite Kardashian e molte super top si sono presentate negli ultimi mesi ad eventi ufficiali vestite, o meglio svestite. Attirando l’attenzione ...