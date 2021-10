Rosetti interviene sul gol di Mbappé | l’interpretazione della regola va cambiata

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Roberto, presidentecommissione arbitriUEFA, ha detto la sua sul tanto discusso gol di Mbappe. L’attaccante del PSG ha realizzato la rete del definitivo vantaggio, che ha consegnato la Nations League alla Francia. L’ex direttore di gara, nonché presidentecommissione arbitri UEFA, è intervenuto così sulla questione: “Anthony Taylor ha preso la decisione corretta in base allaesistente e alla sua interpretazione ufficiale. Il giocatore, è intervenuto deliberatamente per giocare la palla e l’avversario non ha interferito con il gioco”. Si pensa ad un cambiamento Le dichiarazioni disu un possibile cambiamento del: “Questo caso ci mostra che l’attuale interpretazione ...

