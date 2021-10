Quarto grado: stasera su Rete 4 il caso di Dora Lagreca (Di venerdì 15 ottobre 2021) stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto grado con gli ultimi aggiornamenti sulla tragica morte di Dora Lagreca, la ragazza precipitata a Potenza dal balcone di casa. stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà della tragica morte di Dora Lagreca. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda della trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa con cui viveva con il compagno Antonio Capasso, la notte l'8 e il 9 ottobre scorso. L'uomo, indagato per istigazione al suicidio, ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021)su4, alle 21:25, tornacon gli ultimi aggiornamenti sulla tragica morte di, la ragazza precipitata a Potenza dal balcone di casa.su4, alle ore 21:25, torna. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà della tragica morte di. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda della trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa con cui viveva con il compagno Antonio Capasso, la notte l'8 e il 9 ottobre scorso. L'uomo, indagato per istigazione al suicidio, ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. ...

