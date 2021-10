Piazza della Libertà, ancora un atto vandalico di inciviltà (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – ancora scritte che imbrattano pezzi di Piazza della Libertà: non c’è pace per l’opera recentemente inaugurata, e nonostante un servizio di guardia appositamente predisposto. Continuano infatti a registrarsi episodi come l’ultimo in ordine di tempo che ha visto vandali sporcare con una vistosa scritta rossa parte delle sedute che si trovano lungo il perimetro esterno della Piazza. Non è il primo episodio che si verifica. Dal giorno dell’apertura, avvenuta lo scorso 21 settembre, sono continui gli interventi per rimuovere atti come quello appena registrato che non trovano alcuna giustificazione se non nell’inciviltà. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –scritte che imbrattano pezzi di: non c’è pace per l’opera recentemente inaugurata, e nonostante un servizio di guardia appositamente predisposto. Continuano infatti a registrarsi episodi come l’ultimo in ordine di tempo che ha visto vandali sporcare con una vistosa scritta rossa parte delle sedute che si trovano lungo il perimetro esterno. Non è il primo episodio che si verifica. Dal giorno dell’apertura, avvenuta lo scorso 21 settembre, sono continui gli interventi per rimuovere atti come quello appena registrato che non trovano alcuna giustificazione se non nell’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

