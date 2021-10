Petrolio: prezzo ancora in salita, Wti sopra 82 dollari ++ (Di venerdì 15 ottobre 2021) ancora in salita le quotazioni del Petrolio: il greggio Wti con consegna a novembre sale sopra gli 82 dollari al barile (82,04 dollari, +0,89%). In rialzo anche il Brent con consegna a dicembre che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021)inle quotazioni del: il greggio Wti con consegna a novembre salegli 82al barile (82,04, +0,89%). In rialzo anche il Brent con consegna a dicembre che ...

Advertising

fisco24_info : ++ Petrolio: prezzo ancora in salita, Wti sopra 82 dollari ++: Brent passa di mano a 84,83 dollari al barile - chiaravise : Mettetevi comodi, il prezzo del petrolio continuerà a salire - annapolitova66 : RT @lettera_mosca: Vladimir Putin sul prezzo del petrolio: 'Con i nostri partner dell'Opec+ non permetteremo balzi improvvisi del prezzo de… - borsainside : Prezzo #petrolio a 100 dollari al barile esporrebbe a gravi rischi la ripartenza economica #trading - EdusseDaTorre : @GiovanniBordoni @giuslit Non puoi dare in mano il prezzo di materie prime essenziali alla finanza! Dio Cristo!! So… -