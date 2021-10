La vittoria (di Pirro) dei no-vax (Di venerdì 15 ottobre 2021) Viviamo oggi un curioso paradosso: mentre la situazione sanitaria sembra migliorare di giorno in giorno, quella politica conosce tensioni sempre più acute e reazioni più violente. L’annunciato obbligo del Green Pass per i lavoratori si trova oggi stritolato nella doppia tenaglia di una protesta crescente e di un’emergenza calante, che insieme rischiano di delegittimare una misura politica altrimenti giusta e necessaria. Giusta per equità nei confronti di chi il vaccino l’ha fatto e necessaria per evitare la risalita delle curve del contagio. Come è spesso accaduto nel nostro Paese, il governo risponderà probabilmente con un pragmatismo ai limiti dell’opportunismo: non modificando la norma per non perdere la faccia ma lasciando aperte vie di uscita lontano dai riflettori. Per i no-vax questa sarà una grandissima vittoria politica perché avranno fatto trionfare la loro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Viviamo oggi un curioso paradosso: mentre la situazione sanitaria sembra migliorare di giorno in giorno, quella politica conosce tensioni sempre più acute e reazioni più violente. L’annunciato obbligo del Green Pass per i lavoratori si trova oggi stritolato nella doppia tenaglia di una protesta crescente e di un’emergenza calante, che insieme rischiano di delegittimare una misura politica altrimenti giusta e necessaria. Giusta per equità nei confronti di chi il vaccino l’ha fatto e necessaria per evitare la risalita delle curve del contagio. Come è spesso accaduto nel nostro Paese, il governo risponderà probabilmente con un pragmatismo ai limiti dell’opportunismo: non modificando la norma per non perdere la faccia ma lasciando aperte vie di uscita lontano dai riflettori. Per i no-vax questa sarà una grandissimapolitica perché avranno fatto trionfare la loro ...

Advertising

Mr_JohnCarter : @sobchak69 Probabilmente hanno capito che con l'aut aut non avrebbero ottenuto niente e mostrandosi aperti al dialo… - codeless666 : @bisagnino Un dubbio: non è che sarà una eventuale vittoria di Pirro? No Greenpeace? Ok allora obbligo. - 147_338 : @fattoquotidiano Chiunque vincera' sarà una vittoria di Pirro, roma ritorna in mano hai mafiosi e hai ladri! - RinnovamentoITA : @rej_panta Si vabbè l'effetto quale sarebbe? Una vittoria di Pirro. - Veg_Markuz : @leandro_cossu @LeonardoCaciopp @NatjusLDB E sarà una vittoria di Pirro. -

Ultime Notizie dalla rete : vittoria Pirro CIV SBK: l'esperimento (riuscito) della stagione 2021 ... nonostante la vittoria in undici gare su dodici da parte del campione Michele Pirro, il risultato delle varie manche non è mai stato scontato . Basti pensare all'ultima gara andata in scena sul ...

Huawei, ecco il sondaggio canadese che spaventa la Cina Ma "è una vittoria di Pirro". Pechino "non si rendere conto che trattando così gli altri Paesi, questi tenderanno a non voler cooperare su molte questioni. Con che sicurezza le aziende occidentali ...

Affluenza bassa, vittoria di Pirro Il Resto del Carlino La vittoria (di Pirro) dei no-vax Viviamo oggi un curioso paradosso: mentre la situazione sanitaria sembra migliorare di giorno in giorno, quella politica conosce tensioni sempre più acute e reazioni più violente.

DMR Racing è vicecampione italiano con Alessandro Delbianco La sfida finale del Campionato Italiano Velocità 2021 che si è corsa a Vallelunga ha portato in casa DmR Racing grandi soddisfazioni con Alessandro Delbianco che è stato grande protagonista della Supe ...

... nonostante lain undici gare su dodici da parte del campione Michele, il risultato delle varie manche non è mai stato scontato . Basti pensare all'ultima gara andata in scena sul ...Ma "è unadi". Pechino "non si rendere conto che trattando così gli altri Paesi, questi tenderanno a non voler cooperare su molte questioni. Con che sicurezza le aziende occidentali ...Viviamo oggi un curioso paradosso: mentre la situazione sanitaria sembra migliorare di giorno in giorno, quella politica conosce tensioni sempre più acute e reazioni più violente.La sfida finale del Campionato Italiano Velocità 2021 che si è corsa a Vallelunga ha portato in casa DmR Racing grandi soddisfazioni con Alessandro Delbianco che è stato grande protagonista della Supe ...