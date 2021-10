L.Bilancio: verso Cdm martedì (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sulla legge di Bilancio dovrebbe tenersi nella giornata di martedì. Lo riferiscono fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sulla legge didovrebbe tenersi nella giornata di. Lo riferiscono fonti di governo.

Advertising

TV7Benevento : L.Bilancio: verso Cdm martedì... - carlopedata : RT @thewatcherpost: Pillole dell’8.10 ?? • #Lavoro #Giorgetti in legge di bilancio nuove proposte su formazione • #ConsiglioUE aggiornata… - enrick81 : @KyriakosJabo Fenomeni vi ricordò che la Rai ha un buco di bilancio spaventoso e il nuovo Ad ha il compito di ridur… - Maraskino11 : @LegaSalvini Record di assenze al Viminale,in 14 mesi solo 2 decreti per altro incostituzionali,spread oltre 500 ad… - giostabile : Si aggrava il bilancio a Beirut. Cecchini non identificati hanno sparato su militanti di Hezbollah e Amal in marcia… -