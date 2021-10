Juve - Roma, l'ex bianconero Bonini: 'Allegri e Mourinho simili, sfrutteranno ogni errore' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimo Bonini, polmoni d'acciaio negli anni 80, ai tempi di quando giocava oltre 200 partite in bianconero. Che cosa si aspetta da questo Juventus - Roma? 'Una bella partita perché entrambe le ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Massimo, polmoni d'acciaio negli anni 80, ai tempi di quando giocava oltre 200 partite in. Che cosa si aspetta da questontus -? 'Una bella partita perché entrambe le ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma Juve, arriva la Roma. E Allegri punta su Chiesa e Locatelli Difficile fare a meno di loro nei prossimi 180 minuti contro Roma e Inter: quasi un dentro o fuori per la Juve in ottica scudetto. Il duo costato circa 100 milioni di cartellini ha convinto tutti, ...

Juve - Roma, l'ex bianconero Bonini: 'Allegri e Mourinho simili, sfrutteranno ogni errore' Massimo Bonini, polmoni d'acciaio negli anni 80, ai tempi di quando giocava oltre 200 partite in bianconero. Che cosa si aspetta da questo Juventus - Roma? 'Una bella partita perché entrambe le squadre cercheranno di dare spettacolo. E poi, a prescindere dai valori in campo, diciamocelo chiaramente: è sempre una sfida affascinante'. Pellegrini e ...

Juve-Roma: Allegri punta su Kean. Mourinho, opzione Shomurodov Corriere dello Sport Infortunio McKennie: le ultime novità sull’americano verso Juve Roma C’era un po’ di preoccupazione in casa Juve circa le condizioni di Weston McKennie ... mischiando le carte a pochi giorni dal delicato scontro diretto con la Roma. Nella notte, però, McKennie ha ...

Roma, tegola Abraham: con la Juventus non ci sarà L'attaccante inglese della Roma Tammy Abraham non sembra riuscire a smaltire in tempo la noia muscolare e non dovrebbe dunque essere a disposizione per il big match contro la Juventus ...

