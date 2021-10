Advertising

Umbih : RT @BresciaOfficial: ?? #Inzaghi: 'Tutte le partite nascondono delle insidie, ma noi dobbiamo andare a giocarcela con le nostre carte. La ge… - AnsaLombardia : Inter: Inzaghi, match con Lazio sarà un ritorno a casa. Accetterò fischi e applausi, sono parte del mestiere | #ANSA - zio_antunello : @EnzoArlottaFan @SantucciFulvio dal momento che la Juve vende CR7 l'Inter resta la squadra più forte,per come la ve… - nestquotidiano : Inzaghi “Con la Lazio non sarà una gara come le altre” - AnsaRomaLazio : Lazio; Sarri, con l'Inter voglio una reazione da uomini. Tecnico, 'Inzaghi? Ha fatto bene, ora allena la favorita'… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Con

... tutti parlano del derby ma la gran partita vera fatta è statala Lokomotiv. In quella gara lì mi sono molto riconosciuto non nel derby. E' quella la gara da prendere come esempio'.. 'È ...... ecco che anche alla vigilia dell'ottava giornata, si accendono per Misteri soliti ballottaggi nel consueto reparto a 5. Schierati al centro del reparto Barella Brozovic e Calhanoglu (il ...Il tecnico nerazzurro, visti i problemi in attacco, in conferenza ha annunciato il possibile impiego del giovane centravanti uruguaiano.ROMA (ITALPRESS) - "Questo calcio non mi appartiene più, i giocatori si stanno allenando più in nazionale che con noi. Non è più sport ma uno show che ...