Instagram permetterà di fare un check prima delle live (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prova microfono, prova microfono. Instagram vuole rendere migliori le esperienze di trasmissione in live da parte dei suoi creators. Al momento, non è possibile effettuare un test di prova per produrre un'immagine chiara e un audio senza sbavature: di solito si va live senza sapere come sarà la qualità della prima immagine che i followers si troveranno di fronte. Il social network che fa parte del grande gruppo di Facebook punta a diventare sempre più professionale e a superare questo momento di "salto nel buio". LEGGI ANCHE > Gli utenti di Instagram possono fare le chat di gruppo su Telegram live su Instagram, come miglioreranno Innanzitutto, i creators potranno annunciare le loro live, inviando delle notifiche ai ...

