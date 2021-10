Indiscreto | Merkel offre a Draghi lo scettro d’Europa

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La scena è quella dell’incontro tra il premier italiano Marioe la cancelliera tedesca Angela(nella foto). I due ad un certo punto chiedono a tutti di uscire, traduttori compresi: rimangono soli in stanza. Ma cosa si sono detti? Laprende la parola: “Caro Mario, l’Europa sta per far avere all’Italia oltre 200 miliardi di euro e tu sei la garanzia richiesta. Non puoi lasciare la guida del Governo in questo momento, non per ora”. Il premier italiano, come un navigato giocatore di poker non emette una sillaba, rimane in silenzio, una sfinge. L’Europa chiama,cosa risponde? In ballo, oltre al Quirinale, c’è anche la futura guida dell’Ue, ora che la Germania sta smarrendo la leadership continentale e la parabola della sua leader è giunta a conclusione. Un’eredità complessa e controversa quella ...