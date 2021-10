Il prete che va in tv a debunkare la bufala dei feti nei vaccini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cristiani che si celano dietro la bufala dei feti nei vaccini per non sottoporsi all’immunizzazione contro il Covid. Succede in Italia, ma anche nel resto del Mondo. Perché le fake news hanno condizionato – a livello globale – la campagna di vaccinazione e alcune di queste hanno fatto proseliti. Anche negli Stati Uniti la situazione non è diversa rispetto al Bel Paese e, per cercare di mettere la parola fine su questa assurda narrazione (molto in voga tra chat e social) è dovuto scendere in campo anche un noto reverendo cattolico. LEGGI ANCHE > bufala feti abortiti nel vaccino versione pro: Don Paolo di Cesena e le «donne assoldate per farsi ingravidare» Intervenuto in diretta, ai microfoni della CNN, il reverendo Edward Beck ha chiesto a tutti di vaccinarsi e non credere alle fake news che hanno ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cristiani che si celano dietro ladeineiper non sottoporsi all’immunizzazione contro il Covid. Succede in Italia, ma anche nel resto del Mondo. Perché le fake news hanno condizionato – a livello globale – la campagna di vaccinazione e alcune di queste hanno fatto proseliti. Anche negli Stati Uniti la situazione non è diversa rispetto al Bel Paese e, per cercare di mettere la parola fine su questa assurda narrazione (molto in voga tra chat e social) è dovuto scendere in campo anche un noto reverendo cattolico. LEGGI ANCHE >abortiti nel vaccino versione pro: Don Paolo di Cesena e le «donne assoldate per farsi ingravidare» Intervenuto in diretta, ai microfoni della CNN, il reverendo Edward Beck ha chiesto a tutti di vaccinarsi e non credere alle fake news che hanno ...

