Green pass, "sei esentato": il modulo che ti può costare il licenziamento, a cosa fare attenzione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sale la tensione in vista di venerdì 15 ottobre, che sarà una giornata cruciale dato che entrerà in vigore l'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori. Sarà interessante innanzitutto “pesare” la protesta, che di sicuro è molto rumorosa e anche minacciosa: ne sono una prova i portuali di Trieste, diventati i nuovi “eroi” dei gruppi Telegram che da no-vax si sono riciclati no-Green pass. Proprio i portuali sono intervenuti su uno di questi gruppi per chiedere di “continuare a portare avanti questa giusta lotta”. L'intenzione è quella di bloccare il lavoro a partire da venerdì 15, ma è da vedere quanti di questi leoni da tastiera avranno poi il coraggio di portare avanti la loro stupida battaglia ideologica, al punto da perdere il lavoro o peggio ancora creare un danno a tutta la comunità. La stragrande ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sale la tensione in vista di venerdì 15 ottobre, che sarà una giornata cruciale dato che entrerà in vigore l'obbligo diper tutti i lavoratori. Sarà interessante innanzitutto “pesare” la protesta, che di sicuro è molto rumorosa e anche minacciosa: ne sono una prova i portuali di Trieste, diventati i nuovi “eroi” dei gruppi Telegram che da no-vax si sono riciclati no-. Proprio i portuali sono intervenuti su uno di questi gruppi per chiedere di “continuare a portare avanti questa giusta lotta”. L'intenzione è quella di bloccare il lavoro a partire da venerdì 15, ma è da vedere quanti di questi leoni da tastiera avranno poi il coraggio di portare avanti la loro stupida battaglia ideologica, al punto da perdere il lavoro o peggio ancora creare un danno a tutta la comunità. La stragrande ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - varesenews : I tre problemi del Green pass: eccessiva tutela della privacy, i certificati di malattia e i - giorgiovascotto : RT @CarloCalenda: Conosco Zeno D’Agostino da tanti anni. È una persona seria e perbene. Attenzione perché dietro le battaglie contro il gre… -