Green pass: Prodi, 'oggi ha vinto la normalità e la maggioranza' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - Per le piazze no Green pass violente "c'è stata una esaltazione della forza di questi movimenti, non dimentichiamo che più dell'80% degli italiani ha scelto di vaccinarsi. oggi ha vinto il Paese normale, quello di coloro che capiscono che una tua azione, il vaccino, giova anche agli altri. Questo è importante, la società coesa. E' bello vedere che ha vinto la maggioranza". Lo ha detto Romano Prodi a Zapping. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott (Adnkronos) - Per le piazze noviolente "c'è stata una esaltazione della forza di questi movimenti, non dimentichiamo che più dell'80% degli italiani ha scelto di vaccinarsi.hail Paese normale, quello di coloro che capiscono che una tua azione, il vaccino, giova anche agli altri. Questo è importante, la società coesa. E' bello vedere che hala". Lo ha detto Romanoa Zapping.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Harryz46 : RT @noitre32: #Trieste CONFERMATO lo sciopero finché il governo NON decide di eliminare il green pass. ?? - seba65 : RT @StefanoPutinati: Che dire? I portuali di Livorno non si accodano alle proteste: 'Il problema è che manca il lavoro, non il Green pass… -