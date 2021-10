Green pass: De Petris, 'scelta giusta, italiani hanno capito' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori è una scelta giusta, che il governo ha fatto nell'interesse della salute e della ripresa economica di tutto il Paese. La giornata di oggi dimostra che la stragrande maggioranza degli italiani lo ha capito. Bisogna proseguire su questa strada, senza farsi spaventare da una protesta che è stata molto amplificata e strumentalizzata in nome di precisi interessi politici di destra e a volte apertamente neofascisti”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. “Ciò non significa -aggiunge- che si debba tirare diritto senza cercare il dialogo con quanti sono sinceramente e non strumentalmente impauriti dai vaccini o dalle regole del Green pass". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ilobbligatorio per tutti i lavoratori è una, che il governo ha fatto nell'interesse della salute e della ripresa economica di tutto il Paese. La giornata di oggi dimostra che la stragrande maggioranza deglilo ha. Bisogna proseguire su questa strada, senza farsi spaventare da una protesta che è stata molto amplificata e strumentalizzata in nome di precisi interessi politici di destra e a volte apertamente neofascisti”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De. “Ciò non significa -aggiunge- che si debba tirare diritto senza cercare il dialogo con quanti sono sinceramente e non strumentalmente impauriti dai vaccini o dalle regole del".

