Green pass, dal blocco dei porti a rischio 50 miliardi di export (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il caos trasporti legato alle proteste contro Green pass mette a rischio il record dell'export agroalimentare Made in Italy, stimato a quota 50 miliardi nel 2021 con un aumento del 12,1 per cento rispetto all'anno precedente. E' quanto afferma la Coldiretti sulla base di un'analisi sui nuovi dati Istat del commercio estero relativi ai primi otto mesi dell'anno in occasione della rivolta degli autotrasportatori e dei portuali contro il certificato verde. Una situazione che – sottolinea la Coldiretti – rischia di aggravare il gap logistico dell'Italia e di frenare la forte ripresa in atto sui mercati esteri dopo la pandemia Covid. Su questo scenario pesa infatti la carenza di infrastrutture per il trasporto merci che grava sul nostro Paese per oltre 13 miliardi di euro.

