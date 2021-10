Green pass, Confesercenti Campania: Andamento discreto ma le piccole attività sono in difficoltà (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ entrato in vigore oggi il Green pass obbligatorio anche per le aziende campane. Il monitoraggio effettuato da Confesercenti Campania ha rilevato diverse criticità nell’ambito delle piccole e medie imprese (specie quelle artigianali, pasticcerie e sartoriali). In generale l’Andamento, registrato nella mezza giornata di oggi, è discreto, con i controlli del certificato e con l’ausilio alternativo, ovviamente, del tampone. «Le nostre attività, come di consueto- spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – rispettano le regole e dunque hanno verificato la presenza di Green pass: chi non lo aveva si è sottoposto al tampone. L’Andamento è ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ entrato in vigore oggi ilobbligatorio anche per le aziende campane. Il monitoraggio effettuato daha rilevato diverse criticità nell’ambito dellee medie imprese (specie quelle artigianali, pasticcerie e sartoriali). In generale l’, registrato nella mezza giornata di oggi, è, con i controlli del certificato e con l’ausilio alternativo, ovviamente, del tampone. «Le nostre, come di consueto- spiega Vincenzo Schiavo, presidente di– rispettano le regole e dunque hanno verificato la presenza di: chi non lo aveva si è sottoposto al tampone. L’è ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - gielisTs : Probabilmente avete difficoltà (visto quanto da voi pubblicato) nel trovare inviati fidati che vi facciano avere te… - zazoomblog : Decreto Green Pass direttori centri commerciali soddisfatti: “Le nostre battaglie sono valse” - #Decreto #Green… -