Green Pass, a Sigonella la protesta del sindacato dell'Aeronautica (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il 15 ottobre 2021 entrerà nella storia perché oggi alla protesta contro il Green Pass si unisce, con un sit-in presso la base militare di Sigonella, anche il sindacato dell'Aeronautica Militare (SIAM). La protesta, che sta avendo luogo davanti ai cancelli d'ingresso della base militare italiana, ha coinvolto alcune decine di partecipanti aderenti al sindacato, rigorosamente nelle fasce previste dalle 7 alle 7:25 del mattino. La manifestazione pacifica – ha spiegato Alfio Messina di SIAM – punta a riaffermare la libertà di entrare al lavoro liberamente e ad ottenere tamponi gratuiti, garantiti dallo Stato, per il personale.

