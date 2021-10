Esplosione in hotel, ci sono feriti con uno grave: il bilancio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Esplosione in hotel a 5 stelle, ci sono feriti con uno grave che ha avuto ustioni su tutto il corpo: coinvolti italiani e stranieri Vigili del FuocoIeri sera presso la suite di un hotel a 5 stelle, il Mirabell ad Avelengo, in Alto Adige, c’è stata un’Esplosione forse causata da una stufa. Ci sono nove feriti di cui uno grave. Il custode della struttura, un cittadino ucraino di 49 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano per le ustioni riportate su tutto il corpo. Successivamente è stato trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. A Merano sono stati invece trasportati gli altri feriti. sono italiani, svizzeri, albanesi e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021)ina 5 stelle, cicon unoche ha avuto ustioni su tutto il corpo: coinvolti italiani e stranieri Vigili del FuocoIeri sera presso la suite di una 5 stelle, il Mirabell ad Avelengo, in Alto Adige, c’è stata un’forse causata da una stufa. Cinovedi cui uno. Il custode della struttura, un cittadino ucraino di 49 anni, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano per le ustioni riportate su tutto il corpo. Successivamente è stato trasferito al reparto grandi ustioni di Padova. A Meranostati invece trasportati gli altriitaliani, svizzeri, albanesi e ...

