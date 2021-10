Diritti Tv | Infront propone partnership a Lega A fino a 2030 | pronti a coprire disavanzo ‘Mena' 2

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) -è convinta di poter avere unben diverso sul Mena e chiede un accordo diper sviluppare i progetti della, in particolare a livello internazionale e nella eventuale creazione di un canale della, magari partendo dall'estero. Oltre a questo la distribuzione dimedia e di scommesse, domestici ed esteri, per i trienni 2024-2027 e 2027-. Per quanto riguarda i club per alcuni il feedback che è positivo, altri restano alla finestra. Ad ogni modo l'Assemblea del 19 ottobre, che ha all'ordine del giorno il tema Mena, probabilmente parlerà anche della proposta diche ha chiesto di sedersi e valutare le cose da fare entro 20 giorni.

Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per ...accelera per diventare partner esclusivo della Lega Serie A . Come riporta il Sole 24 Ore , ...ai club per candidarsi al ruolo di partner unico per i prossimi due cicli di vendita deitv,...L’azienda di media e marketing sportivo vuole candidarsi come partner unico per i prossimi due cicli di vendita dei diritti televisivi: fino al 2030 Infront vuole accelerare. In vista della vendita pe ...Infront accelera per diventare partner esclusivo della Lega Serie A. Come riporta il Sole 24 Ore, l’azienda di media e marketing sportivo, guidata da Alessandro Giacomini, ha offerto 330 milioni di eu ...