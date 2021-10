Covid, Brusaferro: casi in decrescita in tutte le fasce di età (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'C'è in Italia un progressivo lento miglioramento e ciò caratterizza anche altri Stati europei anche se in alcuni la circolazione del virus è forte, ma l'Italia ha una circolazione del virus tra i più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) 'C'è in Italia un progressivo lento miglioramento e ciò caratterizza anche altri Stati europei anche se in alcuni la circolazione del virus è forte, ma l'Italia ha una circolazione del virus tra i più ...

