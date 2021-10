Blindspotting: Starz annuncia la seconda stagione (Di venerdì 15 ottobre 2021) La prima stagione di Blindspotting è nella selezione ufficiale del Concorso Internazionale per le Serie al Festival internazionale del cinema di Ginevra, nel frattempo Starz annuncia la seconda stagione. StarzPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato oggi che Blindspotting, l'elettrizzante serie dramedy che ha debuttato con successo di critica, è stata rinnovata per una seconda stagione. Con il 100% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes, la serie, con episodi della durata di mezz'ora, è prodotta da Rafael Casal e Daveed Diggs, con il primo che è anche showrunner e che torna ad interpretare il ruolo di Miles. "Il talento artistico e la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) La primadiè nella selezione ufficiale del Concorso Internazionale per le Serie al Festival internazionale del cinema di Ginevra, nel frattempolaPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di, hato oggi che, l'elettrizzante serie dramedy che ha debuttato con successo di critica, è stata rinnovata per una. Con il 100% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes, la serie, con episodi della durata di mezz'ora, è prodotta da Rafael Casal e Daveed Diggs, con il primo che è anche showrunner e che torna ad interpretare il ruolo di Miles. "Il talento artistico e la ...

