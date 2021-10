Ammutinamento | i centomila euro mettili nel c… | la frase contestata ad Edo De Laurentiis ad Allan

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La questioneal Napoli non è mai terminata, l’arbitrato sta facendo luce sullaoffensiva rivolta daa Edo De. Nella giornata di ieri è stato ascoltato Carlo Ancelotti sull’, negando di aver sentito laoffensiva che sarebbe stata rivolta daal vice presidente del Napoli. L’avvocato del brasiliano aveva chiamato a testimoniare anche Milik, Maksimovic e Lozano, ma nessuno dei tre si è presentato, nemmeno in video conferenza. I tre calciatori erano presenti all’interno dello spogliatoio quando scoppiò l’post Napoli-Salisburgo. Secondo quanto scrive Il Mattino i tre “hanno addotto motivi professionali per la mancata testimonianza“. In aula si è discusso della...