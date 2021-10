X Factor 2021 | i bootcamp di Emma e Hell Raton | le pagelle della quinta puntata

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo appuntamento con idi X. La settimana scorsa era toccato a Manuel Agnelli e Mika assegnare le famigerate sedie. Stasera è la volta died. Dei 12 concorrenti che ognuno dei due si trova a giudicare, ne possono portare agli home visit solo 5. Anche questa volta le scelte non sono state facili. E, soprattutto, non sempre condivisibili. La sensazione è che sia stato più difficile perperché il livello di chi si è presentato davanti a lei è sembrato più alto. Alla fine, la squadra diè composta da Versailles, Melli & G, Mira, Edoardo Spinsante, Karakaz. La squadra diè composta da Edo, Riva, Vale LP, Le Endrigo e gIANMARIA. La ...

Per la prima volta nella storia di X Factor 2021 non ci sono categoria, i giudici sono liberi di scegliere senza alcuna limitazione data dal sesso o dall'età e saranno sia solisti che band