Visa lancia un programma NFT per attirare artisti digitali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo spazio NFT ha attratto numerosi artisti digitali negli ultimi mesi, ma si prevede che altri si uniranno nei prossimi mesi e anni Il gigante dei pagamenti Visa ha intensificato i suoi sforzi per attirare più artisti digitali nello spazio dei token non fungibili (NFT). L'azienda vuole supportare più artisti digitali per lanciare NFT e aiutare a far crescere più velocemente il mercato emergente. Il gigante dei servizi finanziari ha affermato di aver collaborato con Micah Johnson per lanciare un programma che supporta gli artisti digitali che desiderano utilizzare token non fungibili per vendere il proprio lavoro. Micah Johnson è un ex giocatore della Major League ... Leggi su coinlist.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo spazio NFT ha attratto numerosinegli ultimi mesi, ma si prevede che altri si uniranno nei prossimi mesi e anni Il gigante dei pagamentiha intensificato i suoi sforzi perpiùnello spazio dei token non fungibili (NFT). L'azienda vuole supportare piùperre NFT e aiutare a far crescere più velocemente il mercato emergente. Il gigante dei servizi finanziari ha affermato di aver collaborato con Micah Johnson perre unche supporta gliche desiderano utilizzare token non fungibili per vendere il proprio lavoro. Micah Johnson è un ex giocatore della Major League ...

Advertising

artemalvac : RT @EcommerceGuruIT: Visa lancia un programma per promuovere gli artisti NFT #ecommerceguru #nft #arte #artisti #visa - EcommerceGuruIT : Visa lancia un programma per promuovere gli artisti NFT #ecommerceguru #nft #arte #artisti #visa - EcommerceGuruIT : Visa lancia un programma per promuovere gli artisti NFT -