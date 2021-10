Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 10:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un cittadino danese di 37 anni è stato arrestato dopo che 5 persone sono state uccise altre due feriti in un attacco con arco e frecce nella città norvegesi di Berg a 80 km sud ovest a Oslo in sospetto viveva nella città è stato arrestato circa 20 minuti dopo gli omicidi e dopo una breve colluttazione con gli agenti ha detto la polizia in una dichiarazione rilasciata a di questa mattina caos porti si rischia un venerdì nero draghi convoca i sindacati Il comitato dei Lavoratori 3 Spino se non verrà ritirato l’obbligo del Green Park nei luoghi di lavoro si bloccherà le attività del Porto di Trieste non solo per i lavoratori del Porto ma per tutte le categorie di lavoratori la circolare del Viminale mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green past test ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un cittadino danese di 37 anni è stato arrestato dopo che 5 persone sono state uccise altre due feriti in un attacco con arco e frecce nella città norvegesi di Berg a 80 km sud ovest a Oslo in sospetto viveva nella città è stato arrestato circa 20 minuti dopo gli omicidi e dopo una breve colluttazione con gli agenti ha detto la polizia in una dichiarazione rilasciata a di questa mattina caos porti si rischia un venerdì nero draghi convoca i sindacati Il comitato dei Lavoratori 3 Spino se non verrà ritirato l’obbligo del Green Park nei luoghi di lavoro si bloccherà le attività del Porto di Trieste non solo per i lavoratori del Porto ma per tutte le categorie di lavoratori la circolare del Viminale mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green past test ...

