Sostenibilità: ricerca, 2 persone su 3 distanti e poco coinvolte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sostenibilità è una parola molto utilizzata ma di fatto è ancora poco conosciuta e soprattutto praticata, con due persone su tre che si descrivono distanti e poco coinvolte. E' quanto emerge dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)è una parola molto utilizzata ma di fatto è ancoraconosciuta e soprattutto praticata, con duesu tre che si descrivono. E' quanto emerge dall'...

Advertising

civi77 : RT @Esse_B_: La #sostenibilità è davvero fonte di vantaggio competitivo e #innovazione per le #imprese? . Il team di consulenza e ricerca… - egiuca : Quanto l'#Agenda2030 è conosciuta dai giovani? E quanto è raccontata dal mondo dell'informazione?@UcsiSocial e… - MMarciani : RT @fit_moving_inno: #GuidaAutonoma: cosa ne pensano i cittadini? Secondo un'indagine europea, le aspettative in relazione ai #CAV sono po… - fit_moving_inno : #GuidaAutonoma: cosa ne pensano i cittadini? Secondo un'indagine europea, le aspettative in relazione ai #CAV sono… - Esse_B_ : La #sostenibilità è davvero fonte di vantaggio competitivo e #innovazione per le #imprese? . Il team di consulenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità ricerca Sostenibilità: ricerca, 2 persone su 3 distanti e poco coinvolte In sintesi sono tre gli atteggiamenti identificati dalla ricerca verso la sostenibilità: consapevoli e sensibili (22%), diversamente incoerenti (44%) cioè che sono sospesi tra il dire e il fare, ...

Si chiude oggi il quinto Festival dello Sviluppo Sostenibile ... ancora, sei Forum organizzati online hanno permesso di discutere di futuro e di sostenibilità , ... AsviS - in collaborazione con Next - ha realizzato il concerto "Note, voci e pensieri alla ricerca di ...

Sostenibilità: ricerca, 2 persone su 3 distanti e poco coinvolte - PRENATAL Agenzia ANSA In sintesi sono tre gli atteggiamenti identificati dallaverso la: consapevoli e sensibili (22%), diversamente incoerenti (44%) cioè che sono sospesi tra il dire e il fare, ...... ancora, sei Forum organizzati online hanno permesso di discutere di futuro e di, ... AsviS - in collaborazione con Next - ha realizzato il concerto "Note, voci e pensieri alladi ...