Sequestrano 25enne inglese | 4 arresti nel Maceratese

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Hanno tenuto in ostaggio unper non meno di 8 giorni in un appartamento di Monte San Giusto, piccolo comune della provincia di Macerata. Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri del Ros in un'operazione congiunta che ha anche richiesto il supporto dei militari del Nucleo Investigativo e del Nucleo operativo di Macerata. In manette sono finte quattro persone (due italiani e due stranieri), di cui una donna, tutti giovanissimi e tutti residenti nel: l'accusa, per loro, è sequestro di persona a scopo di estorsione. Lo riferiscono ad askanews qualificate fonti investigative.Secondo la ricostruzione degli investigatori dell'Arma, la vittima si trovava in vacanza in Italia, è stata sequestrata e tenuta prigioniera "almeno 8-9 giorni" prima di essere liberata dai carabinieri. Nel frattempo i sequestratori ...