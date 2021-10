Rubano lo scooter e aggrediscono il proprietario che li aveva scoperti | arrestati due rapinatori

Advertising

jeffersonhoward : Che meraviglia il PRA! Che meraviglia l'ACI! Mi rubano lo scooter e per registrare la perdita di possesso - già ass… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Rubano uno scooter e girano per la città: due minorenni nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano scooter

Laprovinciadifermo.com

Lo hanno aggredito fisicamente, intenti a portare a termine il furto e scappare con lo. Hanno raccolto alcuni oggetti trovati nella rimessa e li hanno usati per colpire il proprietario del ......sono stati avvicinati da un passante il quale ha raccontato di aver visto tre persone calarsi velocemente dai ponteggi di un fabbricato in ristrutturazione per poi allontanarsi a bordo di unoHanno tentato di rubare uno scooter e aggredito il proprietario che tentava di resistere al furto. Ma dopo alcuni giorni di indagini, la ...PORTO SAN GIORGIO - Due rapinatori nordafricani, entrambi quarantenni, sono stati denunciati dalla squadra mobile di Fermo. Pochi giorni fa, infatti, i due aggr ...