Problemi per il Torino: a rischio la presenza del difensore contro il Napoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo gli impegni in nazionale con la Svizzera, Ricardo Rodriguez è rientrato a Torino, dove è stato sottoposto ad esami per valutare l'entità dell'infortunio subito nell'ultima partita. È emerso che il difensore granata presenta un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, motivo per il quale oggi ha svolto un allenamento a parte personalizzato. La sua presenza è a rischio contro il Napoli.

