OnePlus prepara uno smartwatch edizione speciale Harry Potter

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Foto:)Apparso per la prima volta come rumors non così credibile,WatchEdition diventerà invece presto realtà, come anticipato in modo piuttosto evidente dallo stesso brand sui social. L’dell’orologio intelligente della società cinese avrà un’esclusiva personalizzazione del design e dell’interfaccia dedicandosi agli appassionati della saga ideata da J. K. Rowling. Qualche settimana fa era apparsa l’immagine qui sopra con una raccolta di quadranti ispirati al mondo di Hogwarts con i quattro stemmi delle Case della Scuola di Magia e Stregoneria – dal Griffondoro al Tassorosso – e due altre face più standard. La conferma pressoché definitiva sul progetto e sulla presentazione imminente è arrivata dal canaleIndia che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus prepara

Everyeye Tech

Mentre Intel sial lancio dei processori Core 12a gen 'Alder Lake - S ', la divisione Graphics guidata da ... Il meglio di9 Pro è in offerta oggi su a 818 euro . 4 condivisioni ...sia lanciare una nuova generazione di auricolari TWS a ottobre ma sembra che l'evento di presentazione sarà più ricco di quanto ipotizzato inizialmente, dal momento che le ultime ...Il nuovo smartphone di Pete Lau si caratterizza per l'hardware aggiornato rispetto al predecessore (OnePlus 9R), mai arrivato sul nostro mercato. Si piazza nella via di mezzo fra OnePlus 9 e il modell ...SpaceX sta continuando la preparazione per il test orbitale (che potrebbe avvenire nella prima del 2022). Nei prossimi giorni ci potrebbe essere uno static fire per Ship 20 mentre è in fase di install ...