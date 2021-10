Milan, la priorità è un attaccante in più: così un lettore su due nel nostro sondaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una punta. Questo è quello di cui avrebbe bisogno il Milan di oggi secondo i lettori di Gazzetta.it: è quanto emerge dal sondaggio che abbiamo proposto nelle ultime ore. Schiacciante il 48,8% con cui i lettori hanno scelto questa opzione. Decisamente meno prioritarie, secondo chi ha ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una punta. Questo è quello di cui avrebbe bisogno ildi oggi secondo i lettori di Gazzetta.it: è quanto emerge dalche abbiamo proposto nelle ultime ore. Schiacciante il 48,8% con cui i lettori hanno scelto questa opzione. Decisamente meno prioritarie, secondo chi ha ...

Attenta, Inter: il Psg prova l'assalto per Nicolò Barella Nei giorni scorsi si è parlato molto di Kessiè del Milan. Ma quello di Barella, non è il solo rinnovo che l'Inter sta trattando. Infatti, tra le priorità della società nerazzurra ci sono anche quella ...

