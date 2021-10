Mieloma multiplo: cos’è e chi colpisce (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Mieloma multiplo è il secondo tumore del sangue per incidenza. Nella Diretta Facebook del 14 ottobre 2021, abbiamo affrontato l’argomento, parlando degli approcci terapeutici disponibili, in compagnia della Prof.ssa Maria Teresa Petrucci, dirigente medico Ematologia presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, e con il supporto di ??? (???????????? ???????? ?????? ????????, ??????? ? ???????). In collaborazione con GSK Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilè il secondo tumore del sangue per incidenza. Nella Diretta Facebook del 14 ottobre 2021, abbiamo affrontato l’argomento, parlando degli approcci terapeutici disponibili, in compagnia della Prof.ssa Maria Teresa Petrucci, dirigente medico Ematologia presso l’Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, e con il supporto di ??? (???????????? ???????? ?????? ????????, ??????? ? ???????). In collaborazione con GSK

Advertising

FGIMEMA : Una pubblicazione apparsa su The Lancet Haematology lo scorso settembre analizza i limiti delle terapie moderne e l… - TonusAldo : RT @LegaPremier: Mieloma multiplo: disponibile in Italia una nuova terapia - IlFattoNisseno : Mieloma multiplo, nuova terapia combatte le recidive - ENRICO27218318 : RT @LegaPremier: Mieloma multiplo: disponibile in Italia una nuova terapia - LegaPremier : Mieloma multiplo: disponibile in Italia una nuova terapia -