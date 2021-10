Manifestazione No Green Pass venerdì 15 Ottobre 2021, sit in di protesta a Roma: luogo e orario (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora poche ore e poi da domani il Green Pass, quel certificato che dalla sua introduzione viene preso di mira e messo al centro di dibattiti e polemiche, sarà obbligatorio anche sul luogo di lavoro, che sia nel settore pubblico o privato. Insomma, una ‘mossa’ del Governo per incentivare la campagna vaccinale, per tutelare gli italiani e per ritornare il prima possibile alla normalità. Una ‘mossa’ che per molti no vax e no Green Pass è stata vista come l’ennesima tappa di una ‘dittatura’ sanitaria, di un regime che va smantellato e abolito. E’ per questo che per domani sono previste diverse manifestazioni, con la speranza che non sfocino in guerriglie e violenze come accaduto sabato pomeriggio a Roma, quando la Capitale è stata presa d’assalto anche da alcuni vertici ed esponenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora poche ore e poi da domani il, quel certificato che dalla sua introduzione viene preso di mira e messo al centro di dibattiti e polemiche, sarà obbligatorio anche suldi lavoro, che sia nel settore pubblico o privato. Insomma, una ‘mossa’ del Governo per incentivare la campagna vaccinale, per tutelare gli italiani e per ritornare il prima possibile alla normalità. Una ‘mossa’ che per molti no vax e noè stata vista come l’ennesima tappa di una ‘dittatura’ sanitaria, di un regime che va smantellato e abolito. E’ per questo che per domani sono previste diverse manifestazioni, con la speranza che non sfocino in guerriglie e violenze come accaduto sabato pomeriggio a, quando la Capitale è stata presa d’assalto anche da alcuni vertici ed esponenti di ...

