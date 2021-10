Lazio, Patric il favorito per sostituire Acerbi con l'Inter (Di giovedì 14 ottobre 2021) Messa ormai alle spalle la sosta nazionali, la Lazio guarda al prossimo match di campionato con l'Inter: con Immobile e Zaccagni sulla via del recupero e sostanzialmente certi di poter essere ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Messa ormai alle spalle la sosta nazionali, laguarda al prossimo match di campionato con l': con Immobile e Zaccagni sulla via del recupero e sostanzialmente certi di poter essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Patric Lazio, Patric il favorito per sostituire Acerbi con l'Inter Out Acerbi, dentro Patric Francesco Acerbi è stato squalificato per proteste nello scorso turno con il Bologna e a causa del suo dito medio è stato punito con due turni di squalifica: la Lazio non ha ...

QUI FORMELLO - Rosa al completo: via alle prove per l'Inter QUI FORMELLO LAZIO - Questo pomeriggio la Lazio si è ritrovata a Formello per la consueta seduta di allenamento. Sarri ha ritrovato tutta la ... quindi, sarà Acerbi , che sarà sostituito da Patric , ...

Pronostici Serie A: anticipi Spezia-Salernitana, Lazio-Inter e Milan-Verona Anticipi giornata 8 di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali torna il campionato di calcio di Serie A con 3 partite al sabato.

