La comunicazione digitale: perché sceglierla ora. Un evento live con i protagonisti del mercato IT e del digitale (Di venerdì 15 ottobre 2021) INFINITYS, il brand di ACS Data Systems per le soluzioni Digital Signage, sarà protagonista insieme ad HPE e Samsung di un dibattito in live streaming per parlare di come le tecnologie per la comunicazione digitale siano un'importante leva per la digital transformation delle aziende di ogni settore.... Leggi su dday (Di venerdì 15 ottobre 2021) INFINITYS, il brand di ACS Data Systems per le soluzioni Digital Signage, sarà protagonista insieme ad HPE e Samsung di un dibattito instreaming per parlare di come le tecnologie per lasiano un'importante leva per la digital transformation delle aziende di ogni settore....

Advertising

graziacalore : Da aggiungere alla lunga lista di assurdità che dimostrano come la carta verde abbia altro scopo del detto e che se… - CittadinidiTwtt : RT @VelocitaMedia: #Catania, stamane VII edizione della manifestazione organizzata da #PAsocial sulla comunicazione e #informazione pubblic… - SASSI_di_RBN : Un po' di #rivoluzione nella #comunicazione - RibesAlvarez : RT @AngeliniPhIT: ??? Nella sanità l'attenzione per la persona è centrale. Per questo, è importante una comunicazione efficace tra medico e… - AngelaCreta : RT @VelocitaMedia: #Catania, stamane VII edizione della manifestazione organizzata da #PAsocial sulla comunicazione e #informazione pubblic… -