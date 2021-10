iPhone: uno studio mostra quanto è aumentato il prezzo nel corso degli anni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal suo lancio nel 2007, il prezzo dell'iPhone è aumentato di oltre l'80% in tutto il mondo, secondo un nuovo studio che ha esaminato i prezzi degli iPhone? e il loro aumento e diminuzione nel corso degli anni. Secondo lo studio condotto da Self, dal suo lancio nel 2007 e successivi aggiornamenti annuali, il prezzo degli iPhone è aumentato di oltre l'80%, costando attualmente in media oltre 400 dollari in più rispetto al primo ?iPhone?. "Dal suo lancio negli Stati Uniti nel 2007 e negli anni successivi in ??altri paesi, i prezzi dell'iPhone sono aumentati dell'81% in tutto il mondo. Ciò significa che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal suo lancio nel 2007, ildell'di oltre l'80% in tutto il mondo, secondo un nuovoche ha esaminato i prezzi? e il loro aumento e diminuzione nel. Secondo locondotto da Self, dal suo lancio nel 2007 e successivi aggiornamenti annuali, ildi oltre l'80%, costando attualmente in media oltre 400 dollari in più rispetto al primo ??. "Dal suo lancio negli Stati Uniti nel 2007 e neglisuccessivi in ??altri paesi, i prezzi dell'sono aumentati dell'81% in tutto il mondo. Ciò significa che ...

