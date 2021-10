IoSonoQui | la recensione | la commedia francese tra famiglia e pubblicità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladi, la nuovadiretta da Éric Lartigau, con protagonista Alain Chabat in viaggio dalla Francia alla Corea del Sud. Come avremo modo di approfondire nella nostradi, il nuovo film di Éric Lartigau, celebre per il suo precedente LaBélier, si pone in una strana via di mezzo a cavallo trae spot pubblicitario coreano. Attraverso una trama molto esile e personaggi che si dimostrano più maschere che vere e propri caratteri,è un film leggero, adatto a tutta lae ideale per passare un'ora e mezza spensierata, nonostante la presenza di alcune tematiche interessanti, in compagnia di un uomo di mezza ...