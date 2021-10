Influenza, identificati i primi due casi della stagione (Di giovedì 14 ottobre 2021) 21-22 – Secondo quanto comunica l’Istituto Superiore di Sanità, sono stati identificati due casi sporadici di Influenza di tipo A/H3 nel Nord del nostro Paese in due bambini. Un caso di virus Influenzale A/H3 identificato a Varese e confermato presso l’Università di Milano in un bambino con sintomatologia Influenzale. L’altro caso, sempre virus Influenzale A/H3, si è verificato presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino in un bambino con un quadro di polmonite. Sono in corso le conferme virologiche da parte del laboratorio di riferimento nazionale dell’ISS sul secondo caso. Secondo quanto stabilito dal ‘Protocollo operativo InfluNet & CovidNet’ per la stagione 2021-2022 la sorveglianza virologica partirà dalla 46a settimana 2021, ovvero da lunedì 18 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) 21-22 – Secondo quanto comunica l’Istituto Superiore di Sanità, sono statiduesporadici didi tipo A/H3 nel Nord del nostro Paese in due bambini. Un caso di virusle A/H3 identificato a Varese e confermato presso l’Università di Milano in un bambino con sintomatologiale. L’altro caso, sempre virusle A/H3, si è verificato presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino in un bambino con un quadro di polmonite. Sono in corso le conferme virologiche da parte del laboratorio di riferimento nazionale dell’ISS sul secondo caso. Secondo quanto stabilito dal ‘Protocollo operativo InfluNet & CovidNet’ per la2021-2022 la sorveglianza virologica partirà dalla 46a settimana 2021, ovvero da lunedì 18 ...

