Hezbollah tenta raid contro un giudice a Beirut | finisce in guerriglia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Giovedì a, capitale del Libano, una spedizione punitiva del gruppoche in teoria avrebbe dovuto devastare un quartiere cristiano per mandare un messaggio di intimidazione ai rivali politici è finita sotto il fuoco di uomini armati che difendevano le strade dai tetti degli edifici. Nello sa fuoco sono morte sei persone, i miliziani dihanno avuto la peggio e si sono ritirati, poche ore dopo molti veicoli con la bandiera gialla del partito e mitragliatrici montate sui cassoni sono stati visti entrare nella capitale libanese – erano i rinforzi che arrivavano in caso di altre violenze. La spedizione di(in italiano: il partito di Dio) era untivo di fermare l’inchiesta di unistruttore efficiente, Tarek Bitar, ...

Advertising

GeopoliticalCen : RT @ilfoglio_it: #Hezbollah tenta un raid contro un giudice a #Beirut, per bloccare l'inchiesta sull'esplosione del porto che sta arrivando… - ilfoglio_it : #Hezbollah tenta un raid contro un giudice a #Beirut, per bloccare l'inchiesta sull'esplosione del porto che sta ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Hezbollah tenta

Il Foglio

... capitale del Libano, una spedizione punitiva del gruppoche in teoria avrebbe dovuto devastare un quartiere cristiano per mandare un messaggio di intimidazione ai rivali politici è finita ...... è stata presentata in un incontro della Menwith Hill Accountability Campaign, chedi ... Immaginate se la Russia, in combutta con la Siria o Iran e, avesse ucciso un eminente militare di ...Il partito di Dio vuole bloccare l'inchiesta sull'esplosione del porto che sta arrivando troppo vicino alla conclusione. Nello scontro a fuoco sono morte sei persone ...Colpi di arma da fuoco durante una manifestazione nelle strade di Beirut, capitale del Libano, dove si conta la morte di almeno sei persone e trenta feriti. E’ questo il bilancio di una giornata di te ...