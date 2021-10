Harry e Meghan: la loro scelta sul battesimo di Lilibet Diana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessun punto di incontro con la Royal Family Harry e Meghan ancora una volta controcorrente. Secondo le ultime novità riportate dalla stampa estera la secondogenita della coppia Lilibet Diana non verrà battezzata in Inghilterra. I due, stando alla tradizione, avrebbero dovuto battezzare la piccola presso la cappella di San Giorgio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la coppia preferirebbe non tenere alcuna celebrazione in Inghilterra. Leggi anche: Harry e Meghan Markle: il retroscena dietro al Megxit Un gesto che, comprensibilmente non farebbe piacere alla Royal Family e a Buckingham Palace. Il battesimo si dovrebbe svolgere a Los Angeles, ormai centro della loro vita. «Credo che nessun membro della royal family prenderebbe un aereo per ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessun punto di incontro con la Royal Familyancora una volta controcorrente. Secondo le ultime novità riportate dalla stampa estera la secondogenita della coppianon verrà battezzata in Inghilterra. I due, stando alla tradizione, avrebbero dovuto battezzare la piccola presso la cappella di San Giorgio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la coppia preferirebbe non tenere alcuna celebrazione in Inghilterra. Leggi anche:Markle: il retroscena dietro al Megxit Un gesto che, comprensibilmente non farebbe piacere alla Royal Family e a Buckingham Palace. Ilsi dovrebbe svolgere a Los Angeles, ormai centro dellavita. «Credo che nessun membro della royal family prenderebbe un aereo per ...

