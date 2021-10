GF Vip, Soleil furiosa con Gianmaria: “O va via lui o me ne vado io” (VIDEO) (Di giovedì 14 ottobre 2021) In queste ore, Soleil Sorge ha avuto uno sfogo su Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, la ragazza ha parlato con Alex Belli e gli ha raccontato un increscioso avvenimento che si è verificato di recente con il suo ex. I due hanno avuto uno screzio, che ha spinto la Sorge a pronunciare delle frasi alquanto gravi. Lo screzio tra Soleil e Gianmaria La convivenza tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge sta diventando sempre più difficile nella casa del GF Vip. I due non riescono a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata con Alex Belli dicendo di essere stata trattata malissimo dal suo ex anche quando non ritiene di averlo meritato. In particolare, la ragazza ha spiegato di aver provato ad avere un ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) In queste ore,Sorge ha avuto uno sfogo suAntinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, la ragazza ha parlato con Alex Belli e gli ha raccontato un increscioso avvenimento che si è verificato di recente con il suo ex. I due hanno avuto uno screzio, che ha spinto la Sorge a pronunciare delle frasi alquanto gravi. Lo screzio traLa convivenza traAntinolfi eSorge sta diventando sempre più difficile nella casa del GF Vip. I due non riescono a trovare un punto d’incontro, sta di fatto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata con Alex Belli dicendo di essere stata trattata malissimo dal suo ex anche quando non ritiene di averlo meritato. In particolare, la ragazza ha spiegato di aver provato ad avere un ...

