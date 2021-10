GF Vip, Miriana frena Nicola: "Sarebbe una storia complessa, io ho un bambino" (Di giovedì 14 ottobre 2021) I due affrontano la situazione dopo il bacio che ha rivelato una certa attrazione reciproca. Il feeling preso tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu non si ferma certo al bacio scambiato fugacemente qualche giorno fa. Tra le due concorrenti del GF Vip la questione diventa argomento di discussione che, se nella puntata di stasera sarà affrontata da Alfonso Signorini, alla Camera è già stata pesantemente commentata da Katia Ricciarelli che non ha approvato lo slancio della showgirl verso la più giovane uomo lei. “Non sopporto i gatti morti, non mi piace come si comporta. Pensavo anche che avesse un figlio in casa", ha detto il soprano che si riferiva al figlio dell'ex fidanzata di Non è la Rai, Nicola, nato 11 anni fa dall'amore per l'ex compagno Pago. Il incidente è stato affrontato faccia a faccia dai diretti interessati. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) I due affrontano la situazione dopo il bacio che ha rivelato una certa attrazione reciproca. Il feeling preso traTrevisan ePisu non si ferma certo al bacio scambiato fugacemente qualche giorno fa. Tra le due concorrenti del GF Vip la questione diventa argomento di discussione che, se nella puntata di stasera sarà affrontata da Alfonso Signorini, alla Camera è già stata pesantemente commentata da Katia Ricciarelli che non ha approvato lo slancio della showgirl verso la più giovane uomo lei. “Non sopporto i gatti morti, non mi piace come si comporta. Pensavo anche che avesse un figlio in casa", ha detto il soprano che si riferiva al figlio dell'ex fidanzata di Non è la Rai,, nato 11 anni fa dall'amore per l'ex compagno Pago. Il incidente è stato affrontato faccia a faccia dai diretti interessati. ...

