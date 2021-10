Forza Nuova, Calenda: “In piazza dovrebbe esserci soprattutto la destra” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo l’attacco alla Cgil, gli scontri al corteo No Green pass e Forza Nuova a Roma, “parteciperò alla manifestazione” di sabato, “penso che dovrebbe essere una manifestazione di tutti. Le tempistiche derivano da quando è successo il fatto. Comprendo la delicatezza ma penso che lì ci dovrebbe essere soprattutto la destra”. Lo ha detto Carlo Calenda, intervenuto in diretta su Rtl 102.5 a “Non Stop News”. Sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova e delle varie formazioni vicine al fascismo, Calenda ha osservato: “Vale la pena sciogliere queste formazioni se commettono atti di natura eversiva, come quello che è accaduto sabato. Il concetto di fascismo è spesso utilizzato in modo sbagliato e a sproposito, ma se si da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo l’attacco alla Cgil, gli scontri al corteo No Green pass ea Roma, “parteciperò alla manifestazione” di sabato, “penso cheessere una manifestazione di tutti. Le tempistiche derivano da quando è successo il fatto. Comprendo la delicatezza ma penso che lì ciesserela”. Lo ha detto Carlo, intervenuto in diretta su Rtl 102.5 a “Non Stop News”. Sulla proposta di scioglimento die delle varie formazioni vicine al fascismo,ha osservato: “Vale la pena sciogliere queste formazioni se commettono atti di natura eversiva, come quello che è accaduto sabato. Il concetto di fascismo è spesso utilizzato in modo sbagliato e a sproposito, ma se si da ...

