È arrivato il numero 5 del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 14 ottobre 2021) È arrivato il numero 5 del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 15 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story di questa settimana ripercorre l’assalto alla Cgil di sabato scorso con un approfondimento sul mondo degli estremisti neri: ecco chi sono e chi c’è dietro. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, inoltre, racconta l’assalto neofascista alla sede nazionale del sindacato e invita tutti a scendere in piazza per “combattere insieme contro lo squadrismo”. In questo ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Èil5 delThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 15 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. La cover story di questa settimana ripercorre l’assalto alla Cgil di sabato scorso con un approfondimento sul mondo degli estremisti neri: ecco chi sono e chi c’è dietro. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, inoltre, racconta l’assalto neofascista alla sede nazionale del sindacato e invita tutti a scendere in piazza per “combattere insieme contro lo squadrismo”. In questo ...

Advertising

lphaBlack : @NaebotherPal @joe_tarallo @roberti01918030 Io arrivato fori al cancello me levavo tutto,te pare che a luglio sulla… - 4_nw7 : RT @4_nw7: #hoLabitudine Aspetti della vita del profeta Maometto. È nato e non ha visto suo padre. Sua madre morì quando lui aveva 6 ann… - UnTemaAlGiorno : RT @4_nw7: #hoLabitudine Aspetti della vita del profeta Maometto. È nato e non ha visto suo padre. Sua madre morì quando lui aveva 6 ann… - Hazydavey38 : @Bea_Mary84 Quando avevo nemmeno 20 anni i correntisti avevano una numerazione preferenziale e passavano avanti. Un… - gazzettamantova : Il nuovo Superman è bisessuale, il figlio di Clark Kent farà coming out L'annuncio è arrivato dalla casa editrice d… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivato numero I precedenti, la conversione all'Islam, i presunti problemi mentali: chi è Espen Andersen Brathen, l'attentatore di Konsberg - Il ... ma non si conosce il numero preciso dato che la Polizia non ha tutt'ora diramato il bilancio ... Vuoi davvero questo? Se vuoi rimediare è arrivato il momento. Testimonio che sono musulmano". La polizia ...

Tanti progetti attivi in rete tra Caritas Senigallia e Fosforo (Next) Un numero esorbitante, 956 studenti per la precisione , che racconta il grande desiderio di ... Intanto ad Ancona è arrivato il container , che ha sostato per il mese d'agosto in piazza Manni a ...

È arrivato il numero 5 del settimanale di The Post Internazionale TPI ... ma non si conosce ilpreciso dato che la Polizia non ha tutt'ora diramato il bilancio ... Vuoi davvero questo? Se vuoi rimediare èil momento. Testimonio che sono musulmano". La polizia ...Unesorbitante, 956 studenti per la precisione , che racconta il grande desiderio di ... Intanto ad Ancona èil container , che ha sostato per il mese d'agosto in piazza Manni a ...