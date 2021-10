Delegazione Talebani in visita in Turchia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una Delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unadel governo ad interim formato daiè in viaggio verso la, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa ...

Advertising

filippocicciu : Delegazione #Talebani in visita in #Turchia Lo annuncia il portavoce del min. Esteri di #Kabul. Il ministro degli… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Al via a Doha i colloqui tra i talebani e una delegazione dell'Ue e una rappresentanza degli Stati Uniti. Tra i temi al c… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Al via a Doha i colloqui tra i talebani e una delegazione dell'Ue e una rappresentanza degli Stati Uniti. Tra i temi al c… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Al via a Doha i colloqui tra i talebani e una delegazione dell'Ue e una rappresentanza degli Stati Uniti. Tra i temi al c… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Al via a Doha i colloqui tra i talebani e una delegazione dell'Ue e una rappresentanza degli Stati Uniti. Tra i temi al c… -

Ultime Notizie dalla rete : Delegazione Talebani Delegazione Talebani in visita in Turchia Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa sapere ...

I talebani e il ricatto verso l'Occidente. "Basta sanzioni o sarà bomba migranti" ...migrazioni economiche dal Paese" - spiega la nota in cui Muttaqi riassume quanto già spiegato martedì alle delegazione di Stati Uniti e Unione Europea arrivate a Doha per trattare con i talebani. "...

Delegazione Talebani in visita in Turchia - Asia ANSA Nuova Europa Delegazione Talebani in visita in Turchia Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa saper ...

I talebani e il ricatto verso l'Occidente. "Basta sanzioni o sarà bomba migranti" Il ministro degli Esteri afghano Muttaqi: "Indebolire il governo di Kabul avrebbe conseguenze su sicurezza e migrazioni" ...

Unadel governo ad interim formato daiè in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa sapere ......migrazioni economiche dal Paese" - spiega la nota in cui Muttaqi riassume quanto già spiegato martedì alledi Stati Uniti e Unione Europea arrivate a Doha per trattare con i. "...Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa saper ...Il ministro degli Esteri afghano Muttaqi: "Indebolire il governo di Kabul avrebbe conseguenze su sicurezza e migrazioni" ...